Sultangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi\'nde EKPSS Hazırlık Kursları Başladı

Sultangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezince düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlık kursları başladı.
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde verilecek kursun açılışında yaptığı konuşmada, engellilere yönelik hizmetlerin önemli olduğunu söyledi.
Kültürlü bir nesil yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Dursun, "Kültür merkezleri bizim için çok önemli. Eğitimin bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz. Eğitim bizim vazgeçilmezimiz. Genç, yaşlı fark etmez. Bilgili, birikimli, donanımlı bir nesil oluşturmak zorundayız." dedi.
Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde engellilerin gün içinde birkaç saat vakit geçirebilmeleri için alan oluşturduklarını anlatan Dursun, böylelikle engelli ailelerini de bir nebze rahatlatmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Dursun, "Engelli kardeşimizin anneleri yorulduğu dönemlerde ya da işi varsa, evde bırakmak istemiyorsa o kardeşlerimize 3-4 saat biz bakacağız. Bu faaliyetin merkezi burası olacak. İnşallah bunu da burada gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.
EKPSS kurslarıyla öğrencilerin başarılı olacaklarına inandığını kaydeden Dursun, 2022 yılında belediyenin verdiği eğitimlerle 17 kursiyerin 70 ila 100 arasında puan aldığını, aynı senede bir öğrencinin 100 puanla 53 bin 765 öğrenci arasında birinci olduğunu kaydetti.
Kurslara kayıt yaptıran 46 öğrenciye kitapları programdan sonra dağıtıldı.
Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 216 ders saatinden oluşan kurslara katılanlara Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri, Türkiye Coğrafyası, Kültür ve Medeniyetler, Temel Yurttaşlık, Türkiye ile dünyayla ilgili temel ve güncel konuların öğretilmesi planlanıyor.
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