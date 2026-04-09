Sultangazi Belediyesi'nin 2025 Faaliyet Raporu Onaylandı

Sultangazi Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu, belediye meclisinde oy çokluğu ile onaylandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, meclis üyelerine yaptığı sunumda, ilçede 7 yılda gerçekleştirilen projeleri ve başarıları anlattı. Dursun, belediyenin bankalardan faizli kredi almadığını ve borçsuz olduğunu belirterek, öz kaynaklarla hizmet verdiklerini ifade etti.

Başkan Dursun, Malatya'da kurulan GES projesiyle Sultangazi'nin sokak aydınlatmalarının 30 yıl boyunca ücretsiz sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, 40 yıllık Paşa torunları davası gibi mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü, ancak Havza meselesinde İBB'nin planlama sürecinde gecikme yaşandığını belirtti.

Spor alanında, Sultangazi'nin 2026 Avrupa Spor Şehri unvanını aldığını ve Avrupa'nın en iyi spor şehri olmayı hedeflediklerini söyledi. Kültür Adası ve Sinema Tarihi Müzesi projesinin de yabancı turist çekmeyi amaçladığını ve yıl sonunda tamamlanacağını ekledi. Meclis, faaliyet raporunu onaylayarak çalışmaları destekledi.