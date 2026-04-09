Sultangazi Belediyesi'nin 2025 Faaliyet Raporu Onaylandı
Sultangazi Belediyesi'nin 2025 Faaliyet Raporu Onaylandı

09.04.2026 17:19
Sultangazi Belediye Meclisi, 2025 yılına ait faaliyet raporunu oy çokluğu ile onayladı. Başkan Abdurrahman Dursun, projeleri ve başarılara dair bilgiler vererek, belediyenin borçsuz olduğunu ve öz kaynaklarla hizmet verdiğini açıkladı. Ayrıca, Sultangazi'nin 2026 Avrupa Spor Şehri unvanını aldığını ve kültürel projelerle turist çekmeyi hedeflediğini belirtti.

Sultangazi Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu, belediye meclisinde oy çokluğu ile onaylandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, meclis üyelerine yaptığı sunumda, ilçede 7 yılda gerçekleştirilen projeleri ve başarıları anlattı. Dursun, belediyenin bankalardan faizli kredi almadığını ve borçsuz olduğunu belirterek, öz kaynaklarla hizmet verdiklerini ifade etti.

Başkan Dursun, Malatya'da kurulan GES projesiyle Sultangazi'nin sokak aydınlatmalarının 30 yıl boyunca ücretsiz sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, 40 yıllık Paşa torunları davası gibi mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü, ancak Havza meselesinde İBB'nin planlama sürecinde gecikme yaşandığını belirtti.

Spor alanında, Sultangazi'nin 2026 Avrupa Spor Şehri unvanını aldığını ve Avrupa'nın en iyi spor şehri olmayı hedeflediklerini söyledi. Kültür Adası ve Sinema Tarihi Müzesi projesinin de yabancı turist çekmeyi amaçladığını ve yıl sonunda tamamlanacağını ekledi. Meclis, faaliyet raporunu onaylayarak çalışmaları destekledi.

Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
