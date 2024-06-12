Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Merkezde fen bilimlerinden fiziğe, astronomiden robotik kodlamaya kadar birçok alanda dersler veriliyor. Ayrıca inovasyon merkezi sayesinde gençlere projelerini gerçeğe dönüştürme imkanı sağlanıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle geçirilen zamanların en mutlu anlar olduğunu belirtti ve eğitimin toplumu kalkındıracağını vurguladı. Mezuniyet töreninde öğrencilere belgeleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

12.06.2024 11:33
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Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bilim ve kültür merkezinde, deneyimli kadrosuyla fen bilimlerinden fiziğe, astronomiden robotik kodlamaya, müzikten resime kadar toplam 21 ayrı branşta ders veriliyor.

Burada açılan inovasyon merkezinde ise projelerini gerçeğe dönüştürmek isteyen gençlere olanak sağlanıyor. Eğitmenlerle birlikte projelerini geliştiren gençler TEKNOFEST, TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen çeşitli yarışmalara katılabiliyor.

Merkezde, 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine devam eden öğrenciler için Sultangazi Etkinlik Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Burada konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, en mutlu oldukları anların gençlerle zaman geçirdikleri zamanlar olduğunu söyledi.

Dursun, belediyeciliğin sadece imar çalışmalarından ibaret olmadığını belirterek, "Bizim en önemli çalışmalarımız eğitim alanında yaptığımız çalışmalardır çünkü ancak eğitimin toplumu kalkındıracağını biliyoruz. İyi eğitimli, donanımlı gençler yetiştirmemiz gerekir. Bu yüzden eğitim, kültür-sanat ve spor alanlarında ilçemizde güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Bilim merkezimiz de ilçede eğitim alanındaki önemli çalışmalarımızdan birisi. Yaklaşık 1213 öğrencimizle 2023-2024 sezonumuza başladık. Şu anda öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

İnovasyon merkezinin önemine değinen Dursun, şunları kaydetti:

"Bilim merkezimizin içerisinde yer alan, çocuklarımızın proje ürettiği inovasyon merkezimizde çok güçlü eğitim dönemi geçirdik. Burada eğitim alan 5 takımımız TEKNOFEST'te yarışacak seviyeye gelmiş oldular. Bu bizim için çok önemli. Vereceğimiz güçlü eğitimin yanında onların da gönlüne dokunmak için de yoğun çaba gösteriyoruz. Eğitimcilerimiz öğrencilerimize teknik bilginin yanı sıra sevgilerini de veriyor. Canla başla çalışan eğitmenlerimize de teşekkürlerimi iletiyorum."

Bilim Merkezi Akademik Kurul Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bayram Coştu ise yakın zamanda açılan inovasyon merkeziyle birlikte burasının tam donanımına kavuştuğunu kaydetti.

Prof. Dr. Coştu, çocukların eğitim sürecinde akademik destek vermek üzere burada olduklarına dikkati çekerek, "Sergi alandaki projeleri gezince gördüm ki emeklerimizin karşılığını almışız. En güzeli de çocuklarımızın gözünde o heyecanı görmek. Bizlere tam destek veren Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun olmak üzere belediye başkan yardımcılarımız ve hocalarımıza teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bilim merkezi öğrencileri tarafından müzik ve halk oyunu performansları sergilendi.

Program, öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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