Sultangazi Belediyesi Ücretsiz Yaz Konserlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Ücretsiz Yaz Konserlerine Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinleri için düzenlediği ücretsiz yaz konserlerine devam ediyor. İlçedeki etkinlik alanında 'İkilem' isimli müzik grubu konser verdi. Etkinliği izleyenler arasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da yer aldı. Dursun, belediyenin asli görevlerinin ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti ve ilçede yaşayanların keyifli vakit geçirmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İlerleyen dönemlerde de sevilen sanatçıları konserlerle halkla buluşturacaklarını ifade etti.

29.07.2024 15:13
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Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinleri için düzenlediği ücretsiz yaz konserlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki etkinlik alanında "İkilem" isimli müzik grubu konser verdi.

Etkinliği izleyenler arasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun, 550 bin nüfuslu ilçelerinin her ihtiyacını gidermenin belediye olarak asli görevleri olduğunu belirtti.

Dursun, hem şehrin ihtiyaçlarıyla ilgilenirken hem de ilçede yaşayanların keyifli vakit geçirmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, " Sinan Akçıl'ın ardından bu kez özellikle gençlerimizin çok sevdiği pop müzik grubu İkilem'i ağırladık. Birbirinden sevilen sanatçılarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi Ücretsiz Yaz Konserlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi Ücretsiz Yaz Konserlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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