Sultangazi Belediyesi Ücretsiz Yaz Konserlerine Devam Ediyor

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Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinleri için düzenlediği ücretsiz yaz konserlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki etkinlik alanında "İkilem" isimli müzik grubu konser verdi.

Etkinliği izleyenler arasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun, 550 bin nüfuslu ilçelerinin her ihtiyacını gidermenin belediye olarak asli görevleri olduğunu belirtti.

Dursun, hem şehrin ihtiyaçlarıyla ilgilenirken hem de ilçede yaşayanların keyifli vakit geçirmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, " Sinan Akçıl'ın ardından bu kez özellikle gençlerimizin çok sevdiği pop müzik grubu İkilem'i ağırladık. Birbirinden sevilen sanatçılarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.