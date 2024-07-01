Sultangazi'de 4 Katlı Okul İnşaatında Yangın Çıktı

Sultangazi'de, 4 katlı okul inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yayla Mahallesi'ndeki inşaat halindeki 4 katlı okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında inşaatta çalışan bazı işçiler mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçilerden bazıları dumandan etkilendi.
Sağlık görevlileri bu işçilere ambulansta müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
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