Sultangazi'de alacak verecek meselesi kanlı bitti: Yaralanan şahıs, saldırganın evinde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sultangazi'de alacak verecek meselesi kanlı bitti: Yaralanan şahıs, saldırganın evinde uyuşturucuyla yakalandı

Sultangazi\'de alacak verecek meselesi kanlı bitti: Yaralanan şahıs, saldırganın evinde uyuşturucuyla yakalandı

Sultangazi'de bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında silahla vuruldu. Yaralanan şahsın saldırganın evinde yapılan aramada ise yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, başka bir adreste de narkotik madde bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

08.02.2024 14:52  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SULTANGAZİ'de H.A. adlı bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle O.J.'yi sokak ortasında silahla vurdu. O.J. yaralanırken, olay yerinden kaçan H.A. kısa süre sonra evinde yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, 5 Şubat Pazartesi sabah 04.20 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, O.J. sokakta yürüdüğü sırada aralarında alacak verecek meselesi olan H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. O.J. kanlar içerisinde yere yığılırken H.A. geldiği otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silahlı saldırgan H.A.'nın Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşadığını tespit eden ekipler, 6 Şubat'ta adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.A. (25) ve A.M.A. (25) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 9 bin 574 uyuşturucu hap, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 29 gram marihuana, 4,10 gram eroin, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 17 bin 400 lira ve 645 dolar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve A.M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan H.A.'nın 2 ayrı hırsızlıktan aranması bulunurken, 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kabul etmek' suçlarından toplam 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İKİ AYRI ADRESE DAHA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, 5 Şubat tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'nde taşımacılık faaliyetleri yürüten bir iş yeri ve bir evde narkotik madde bulunduğu ihbarını alan ekipler bu adrese de operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde bulunan şüpheliler H.A.C. (22) ve B.C. (48) gözaltına alınırken, Y.E.A. (24) ve S.G. (19) isimli şüpheliler ise iş yerine geldikleri sırada yakalandı. Yapılan aramalarda 42 bin 469 uyuşturucu hap, 91,6 gram kokain, 1,85 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 735 lira, 3 bin 307 dolar, 2 bin 900 euro, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda mermi ve kartuş yakalandı. Şüphelilerden Y.E.A. ve S.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, H.A., A.M.A. ile H.A.C. ve B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeniden Refah,
    23:30 Yeniden Refah, "iki büyükşehir" isteği kabul görmeyince AK Parti ile ittifaktan vazgeçmiş

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, "AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu." dedi.

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    22:53 Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    22:45 Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    22:07 ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

Sultangazi, Operasyon, Narkotik, Güvenlik, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de alacak verecek meselesi kanlı bitti: Yaralanan şahıs, saldırganın evinde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:52:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de alacak verecek meselesi kanlı bitti: Yaralanan şahıs, saldırganın evinde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement