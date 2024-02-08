Sultangazi\'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Şüphelilerin Evinden Uyuşturucu Çıktı

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SULTANGAZİ'de H.A. adlı bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle O.J.'yi sokak ortasında silahla vurdu. O.J. yaralanırken, olay yerinden kaçan H.A. kısa süre sonra evinde yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, 5 Şubat Pazartesi sabah 04.20 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, O.J. sokakta yürüdüğü sırada aralarında alacak verecek meselesi olan H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. O.J. kanlar içerisinde yere yığılırken H.A. geldiği otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silahlı saldırgan H.A.'nın Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşadığını tespit eden ekipler, 6 Şubat'ta adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.A. (25) ve A.M.A. (25) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 9 bin 574 uyuşturucu hap, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 29 gram marihuana, 4,10 gram eroin, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 17 bin 400 lira ve 645 dolar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve A.M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan H.A.'nın 2 ayrı hırsızlıktan aranması bulunurken, 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kabul etmek' suçlarından toplam 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İKİ AYRI ADRESE DAHA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, 5 Şubat tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'nde taşımacılık faaliyetleri yürüten bir iş yeri ve bir evde narkotik madde bulunduğu ihbarını alan ekipler bu adrese de operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde bulunan şüpheliler H.A.C. (22) ve B.C. (48) gözaltına alınırken, Y.E.A. (24) ve S.G. (19) isimli şüpheliler ise iş yerine geldikleri sırada yakalandı. Yapılan aramalarda 42 bin 469 uyuşturucu hap, 91,6 gram kokain, 1,85 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 735 lira, 3 bin 307 dolar, 2 bin 900 euro, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda mermi ve kartuş yakalandı. Şüphelilerden Y.E.A. ve S.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, H.A., A.M.A. ile H.A.C. ve B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.