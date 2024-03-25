Sultangazi\'de Aşık Veysel Kültür Merkezi\'nin İnşaatı Devam Ediyor

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Sultangazi Belediyesince ilçede yapımına başlanan Aşık Veysel Kültür Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki kültür merkezinde yüzme havuzu, spor salonu, kütüphane ve atölyeler, çok amaçlı salon, 112 Hızır Acil Servisi ile muhtarlık gibi birimler bulunuyor.

Gençlerin ve çocukların dört mevsim yüzebileceği kapalı yüzme havuzunun yanı sıra kadınlar için özel bir spor salonun da yer alacağı tesiste, eğitim ve meslek edindirme atölyeleri hizmet verecek.

Mahalle halkına çeşitli alanlarda kamu hizmeti sağlayacak birimlerin de yer alacağı tesiste muhtarlık ve fatura ödeme merkezi de olacak.

"Kısa süre içerisinde hizmete açacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, göreve geldiklerinde kültür merkezlerini artırma hedefini aktardıklarını belirtti.

İlçeyi kültür merkezleri, kapalı otoparklar, kapalı pazar alanları, hizmet tesisleri, ana kucağı ve yeni okullarla donattıklarını kaydeden Dursun, "Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın keyifle zaman geçireceği merkezler oluşturduk. Bu hizmet tesislerinden birini de Zübeyde Hanım Mahallemize kazandırıyoruz. İnşaatımız hızla yükseliyor. Kısa süre içerisinde hizmete açacağız inşallah. Şimdiden komşularımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı