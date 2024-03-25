Sultangazi Belediyesince ilçede yapımına başlanan Aşık Veysel Kültür Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki kültür merkezinde yüzme havuzu, spor salonu, kütüphane ve atölyeler, çok amaçlı salon, 112 Hızır Acil Servisi ile muhtarlık gibi birimler bulunuyor.
Gençlerin ve çocukların dört mevsim yüzebileceği kapalı yüzme havuzunun yanı sıra kadınlar için özel bir spor salonun da yer alacağı tesiste, eğitim ve meslek edindirme atölyeleri hizmet verecek.
Mahalle halkına çeşitli alanlarda kamu hizmeti sağlayacak birimlerin de yer alacağı tesiste muhtarlık ve fatura ödeme merkezi de olacak.
"Kısa süre içerisinde hizmete açacağız"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, göreve geldiklerinde kültür merkezlerini artırma hedefini aktardıklarını belirtti.
İlçeyi kültür merkezleri, kapalı otoparklar, kapalı pazar alanları, hizmet tesisleri, ana kucağı ve yeni okullarla donattıklarını kaydeden Dursun, "Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın keyifle zaman geçireceği merkezler oluşturduk. Bu hizmet tesislerinden birini de Zübeyde Hanım Mahallemize kazandırıyoruz. İnşaatımız hızla yükseliyor. Kısa süre içerisinde hizmete açacağız inşallah. Şimdiden komşularımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Aşık Veysel Kültür Merkezi'nin İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Nusaybin Belediyesi U16 Genç Kız Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takımın antrenörleri ve oyuncuları büyük bir gurur ve heyecan yaşıyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin Atça'da dağıtımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracıyla çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık E.G. kendini savunurken, mağdurun ailesi ise sanığın hızlı gittiğini ve yarış yaptığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığı 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan asli kusurlu buldu ve hapis cezası verdi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Mihalıççık'ın Yunus Emre Mahallesi ile Belen Cılbırt Mahalleleri'nin kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı. 20 kilometrelik kanalizasyon hat yapım çalışması ve Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık 50 milyon TL'ye mal oldu.
Fransa Büyükelçiliği'nin proje çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) Kadın Hakları Projesi'nde 3. Faz 7. grup eğitimleri başladı.
Bodrum Belediyesi tarafından yapılan Akyarlar Kafe'nin açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleşti. Törende konuşan yetkililer, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı ve yapılan altyapı yatırımlarından bahsetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?