Sultangazi'de Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Sultangazi'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Mahallesi'nde dün seyir halindeki bir araçtan havaya ateş açıldığı görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, görüntülerde yer alan aracın sürücüsünün C.N. (26) olduğu tespit edildi.
Şüpheli, ekiplerce yürütülen çalışma kapsamında Sultangazi'de yakalandı.
Zanlının üst aramasında kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N. tutuklandı.
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