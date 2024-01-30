Sultangazi\'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Cebeci Mahallesi 2497. Sokak'ta ayakkabı üretimi yapılan bir imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.