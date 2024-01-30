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Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Çıkan Yangın Bitişikteki Binaya Sıçradı - Son Dakika
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Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Çıkan Yangın Bitişikteki Binaya Sıçradı

Sultangazi'de bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın, kontrol altına alındıktan sonra meydana gelen patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı. Yangın, bitişiğindeki binaya da sıçradığı için burada yaşayanlar tahliye edildi. İmalathanedeki yangına dışarıdan müdahalede bulunuluyor.

Sultangazi\'de Ayakkabı İmalathanesinde Çıkan Yangın Bitişikteki Binaya Sıçradı
30.01.2024 - 11:33,
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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Cebeci Mahallesi 2497. Sokak'ta ayakkabı üretimi yapılan 1000 metrekare alana sahip 4 katlı imalathanenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı.

Binanın üst katını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçraması üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.

Ekipler, zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanedeki yangına dışarıdan müdahalede bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Çıkan Yangın Bitişikteki Binaya Sıçradı - Son Dakika
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