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Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Çıkan Yangın Bitişikteki Binaya Sıçradı - Son Dakika
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Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Çıkan Yangın Bitişikteki Binaya Sıçradı

Sultangazi'de bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında imalathanenin üst katında hasar meydana geldi ve bitişikteki binada yaşayanlar tahliye edildi. Patlama sesleri nedeniyle korku yaşayan mahalle sakinleri ise yangının kimyasal malzemelerden kaynaklandığını belirtti.

Sultangazi\'de Ayakkabı İmalathanesinde Çıkan Yangın Bitişikteki Binaya Sıçradı
30.01.2024 - 12:41,  Güncelleme: 12:43
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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cebeci Mahallesi 2497. Sokak'ta ayakkabı üretimi yapılan 1000 metrekare alana sahip 4 katlı imalathanenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı.

Binanın üst katını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçraması üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.

Ekipler, zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanedeki yangına dışarıdan müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle imalathanenin üst katında hasar oluştu.

"Patlama sesleri şiddetliydi"

Mahalle muhtarı Muhammet Ayşan, gazetecilere, itfaiye ekiplerinin iş yerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için olağanüstü çaba gösterdiğini söyledi.

İmalathanedeki işçilerin tahliye edildiğini, yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmadığını anlatan Ayşan, patlamaların imalathanede bulunan kimyasal malzemeler nedeniyle meydana geldiğini kaydetti.

Görgü tanığı Cumali Muhammed Candal da ilk çıkan yangının itfaiye tarafından söndürülmesinden yarım saat sonra patlama sesleri duyulduğunu aktararak, "Bir daha alevlenmişti. Patlama sesleri şiddetliydi. 2-3 defa duydum. Korktum, bomba patladı sandım." dedi.

Mikail Atmaca ise başladıktan kısa süre sonra büyüyen yangın nedeniyle evlerinin camlarının kırıldığını anlattı.

Kaynak: AA
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