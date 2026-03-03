Sultangazi\'de Çatı Katında Yangın

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cebeci Mahallesi 2511 Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangında binanın çatı katında hasar oluştu.
