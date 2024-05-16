Sultangazi'de çıkan yangın 4 iş yerine sıçradı - Son Dakika
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Sultangazi'de çıkan yangın 4 iş yerine sıçradı

Sultangazi\'de çıkan yangın 4 iş yerine sıçradı

Sultangazi'de bir iş yerinde başlayan yangın, çevredeki 3 iş yerine daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

16.05.2024 05:01
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Sultangazi'de bir iş yerinde başlayan ve 3 iş yerine daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu aralarında kahve ve lokantanın bulunduğu 4 iş yerini saran yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sultangazi'de çıkan yangın 4 iş yerine sıçradı - Son Dakika
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