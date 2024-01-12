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Sultangazi'de Elektrik Trafosunda Patlama: Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Sultangazi'de Elektrik Trafosunda Patlama: Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Sultangazi'de bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Mahalle sakinleri tedirgin oldu. Enerji şirketi çalışanları tarafından elektrik akımı kesildi ve güvenlik önlemleri alındı. Patlama nedeniyle çevrede elektrik kesintisi yaşandı.

Sultangazi\'de Elektrik Trafosunda Patlama: Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
12.01.2024 - 10:09,
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SULTANGAZİ'de, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın çevre sakinlerini tedirgin etti. Enerji şirketi çalışanlarının elektrik akımını kesmesinin ardından, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, 75. Yıl Mahallesi'nde, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Art arda patlamaların yaşandığı trafodaki kablolar yanmaya başladı, sokağı dumanlar kapladı. Yangın çıkan trafonun, bir akaryakıt istasyonunun yanında olması mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve enerji şirketi çalışanları sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından görevliler elektrik akımını kesti. Ardından da itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlama nedeniyle çevrede bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Patlama anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"YAKLAŞIK YARIM SAAT BOYUNCA PATLAMA YAŞANDI"

Yaşananları anlatan esnaf Süleyman Bulut, "Bir koku gelmeye başladı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar çıktıktan 15-20 dakika sonra da patlamalar meydana gelmeye başladı. Arka arkaya şiddetli bir şekilde yaklaşık yarım saat boyunca patlama yaşandı. İtfaiye ve enerji şirketi çalışanları geldi, sonra yangını söndürdüler. Büyük bir faciadan dönüldü diyebilirim. Bütün mahalle elektriksiz kaldı. İki gün gelmeyeceği söyleniyor. Biz de jeneratörleri çalıştırmaya başlayacağız." dedi.

Kaynak: DHA
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