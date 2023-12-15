Sultangazi\'de Elif Çakal davası karara bağlandı

Sultangazi'de, 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 2'si yaşı küçük 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı oturumla yapılan duruşmaya, 18 yaşından küçük sanıklar T.Y. ve S.T. ile sanıkların avukatları katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan S.T. üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Sanık T.Y. ise olayın yaşandığı gün amaçlarının piknik yapmak olduğunu belirterek, "Sonra alkol aldık. Tartışma olduktan sonra tekrar konuştuk. Geriye doğru koştuğunda anlamadık, şoke olduk. Ambulansı aradık. Atılı suçları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından son sözü sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar S.T. ve T.Y'ye ihmali suretle adam öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.

Bu iki sanığın suçun işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezayı 12'şer yıla indiren heyet, verilen cezanın sanıklar S.T. ve T.Y'nin gelecekleri üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak 10'ar yıla indirilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, bu iki sanığın üzerlerine atılı "hürriyeti tahdit" suçundan da 3 yıl dörder ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Diğer sanıklar Ufuk Böke ve Gürkan Kalmaz'ın ise "hürriyeti tahdit" suçundan beşer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden heyet, sanıklarla ilgili adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde 26 Haziran 2021'de arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal bir süre sonra uçurumdan düşmüştü. Olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ufuk Böke ve Gürkan Kalmaz'ın "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 40 yıla kadar, yaşı küçük sanıklar S.T. ve T.Y'nin ise aynı suçlardan 22 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.