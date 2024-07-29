Sultangazi'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması - Son Dakika
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Sultangazi'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması

Sultangazi'deki Cebeci Döküm Sahası'nda meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 kamyon toprak zemine kaydı. Kamyon şoförleri son anda kendilerini dışarı atarken, iş makineleriyle kamyonlar kurtarıldı. Olay cep telefonu kamerasına da yansıdı.

29.07.2024 12:13
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Sultangazi'de, hafriyat döküm sahasında toprak zeminle birlikte kayan 3 kamyon, iş makineleriyle kurtarıldı.

Cebeci Döküm Sahası'nda kamyonların hafriyat dökümü yaptığı noktada toprak kayması meydana geldi.

Alandaki 3 kamyon toprak zeminle birlikte kaydı, kamyonlardan biri ise yan yattı.

Kamyon şoförleri son anda kendilerini dışarı atarken, kamyonlar iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.

Toprak kayması cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kamyonların zeminle birlikte kayması ve iş makineleriyle çıkarılma anları yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması - Son Dakika

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