Sultangazi'de "Hayata İki Dakika Ara" programı yapıldı
Sultangazi'de "Hayata İki Dakika Ara" programı yapıldı

05.05.2026 18:20
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sultangazi Sosyal Hizmet Merkezi ile Sultangazi Belediyesi işbirliğinde Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve eşlerine yönelik "Hayata İki Dakika Ara" programı gerçekleştirildi.

Sultangazi Kadın Kültür, Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi'nde düzenlenen programa, ilçede yaşayan 15 şehit annesi ve 2 şehit eşinin yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Elif Vural katıldı.

Dursun, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit yakınlarıyla farklı zamanlarda bir araya geldiklerini, gazi, engelli ve ihtiyaç sahipleriyle çeşitli programlar yaptıklarını belirtti.

Hayatın her alanına dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Dursun, "Çünkü hayatın her alanında varız, ihtiyaçlarının ne olduğunu bilmek, hissetmek ve yerine getirmek bizim için son derece önemli. Belediye olarak sadece bunlarla değil, kadınları genel olarak meslek edindirmeyle ilgili de çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Dursun, şehit yakınlarıyla bir araya gelmenin kendileri için duygusal bir an olduğuna dikkati çekerek, "Vatan, millet, devlet için şehadet mertebesine ermiş şehitlerimizin yakınlarıyla bir arada olmak, onları dinlemek oldukça önemliydi. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Bu vatan onlara çok şey borçlu. Bizim de onlara daha fazla sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Bu buluşma, vefa duygusunun somut ifadesi"

Sultangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Vural ise Anneler Günü'nün yaklaşması münasebetiyle şehit yakınlarıyla bir arada olmak istediklerini söyledi.

Şehit yakınlarına Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen programla yalnız olmadıklarını hissedecekleri özel zaman dilimi sunmayı amaçladıklarını dile getiren Vural, "Toplumun temel taşı, şefkat ve sabrın tükenmez kaynağı olan annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Vatan uğruna en kıymetli varlıklarını emanet eden şehit annelerimiz ve şehit eşlerimiz, milletimizin en değerli emanetleri arasında yer almaktadır. Bu buluşma, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde vefa duygusunun somut ifadesi, toplumsal dayanışmanın güçlü yansıması niteliği taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Vural, şehit yakınlarını sürekli ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın Bakan'ımızın şehit ailelerimize verdiği desteklerle, biz de onu örnek alarak ailelerimizle güzel çalışmalar yapıyoruz. Buradaki annelerimizin, şehit eşlerimizin şimdiden Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

