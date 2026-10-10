Sultangazi\'de İETT otobüsü istinat duvarına ve kaldırıma çarptı, 4 yolcu yaralandı

Sultangazi'de İETT otobüsü istinat duvarına ve kaldırıma çarptı, 4 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne ilerleyen İETT otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs virajda istinat duvarına ve kaldırıma çarptı; yaklaşık 100 metre ileride durabildi ve kazada 4 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sultangazi'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün istinat duvarına ve kaldırıma çarpması sonucu 4 yolcu yaralandı.
Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne ilerleyen İETT otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan otobüs bulvardaki virajda istinat duvarına çarptı. Ardından kaldırıma çarpan otobüs yaklaşık 100 metre ileride durabildi.
Kazada otobüsteki 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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