Sultangazi'de İETT otobüsü istinat duvarına ve kaldırıma çarptı, 4 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de İETT otobüsü istinat duvarına ve kaldırıma çarptı, 4 yolcu yaralandı

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Sultangazi\'de İETT otobüsü istinat duvarına ve kaldırıma çarptı, 4 yolcu yaralandı
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Sultangazi'de Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne ilerleyen İETT otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs virajda istinat duvarına ve kaldırıma çarptı; yaklaşık 100 metre ileride durabildi ve kazada 4 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün istinat duvarına ve kaldırıma çarpması sonucu 4 yolcu yaralandı.

Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne ilerleyen İETT otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs bulvardaki virajda istinat duvarına çarptı. Ardından kaldırıma çarpan otobüs yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada otobüsteki 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıSultangaziSelçukluOtomobilGüncelİETTSon Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de İETT otobüsü istinat duvarına ve kaldırıma çarptı, 4 yolcu yaralandı - Son Dakika
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