Sultangazi'de İnşaatın Yanında Binalar Tahliye Edildi - Son Dakika
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Sultangazi'de İnşaatın Yanında Binalar Tahliye Edildi

Sultangazi\'de İnşaatın Yanında Binalar Tahliye Edildi
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Inşaat kazısı sırasında hasar gören 3 bina tahliye edildi, sakinleri misafirhanelere yerleştirildi.

Sultangazi'de inşaat temeli kazısı sırasında hasar oluşan 3 bina tahliye edildi.

50. Yıl Mahallesi 2017. Sokak'taki bir inşaatın temel kazı çalışması sürerken, yanındaki bitişik nizamlı iki binanın arasında açılma meydana geldi. Çıkan sesler üzerine binalarda yaşayan vatandaşlar dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililerin yaptığı incelemenin ardından, aralarında açılma oluşan iki bina ile kazı çalışması yapılan alanın diğer yanındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binaların sakinleri, belediyenin misafirhanelerine gönderildi.

Kazı yapan firma tarafından kazılan alan toprakla doldurulurken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA

Sultangazi, Güvenlik, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de İnşaatın Yanında Binalar Tahliye Edildi - Son Dakika

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