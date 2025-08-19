Sultangazi\'de Yangın Söndürüldü

Sultangazi'de iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cebeci Mahallesi'nde 7 katlı iş merkezinin 2. katındaki ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst kattaki tekstil atölyesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atatürk Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatılırken, çevredeki bazı binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İş merkezinde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.