Sultangazi'de Kiralık Araç Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultangazi'de Kiralık Araç Hırsızlığı

Sultangazi\'de Kiralık Araç Hırsızlığı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maskeli şüpheli, kontakta bırakılan aracı çalıp 3 araca çarptı, sonra yaya kaçtı.

SULTANGAZİ'de İbrahim Karakaş (29), kiraladığı otomobil ile gezdikten sonra arkadaşıyla pilav yemeye gitti. Anahtarı kontakta unutulan otomobil, başka bir araçla gelen maskeli şüpheli tarafından çalındı. Karataş'ın haber verdiği kiralama şirketi, otomobili uzaktan bağlantıyla durdurdu. Otomobilin bu süre içerisinde 3 araca çarptığı belirlenirken şüpheli yaya olarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos Cuma günü saat 05.30 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karakaş bir şirketten kiraladığı 34 NAB 974 plakalı otomobille arkadaşı İlker P.'yi de yanına alarak gezmeye çıktı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan pilavcının önünde duran Karakaş, anahtarı otomobilin üzerinde bırakarak restorana girdi. Bu sırada başka bir araçla gelen maskeli şüpheli, çalışır halde bekleyen otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracının çalındığını fark eden Karakaş, araç kiralama şirketini arayarak durumu bildirdi. Şirket yetkilileri, sistem üzerinden araca uzaktan müdahale ederek motoru kilitledi.

KİLİTLENEN ARAÇ 3 OTOMOBİLE ÇARPTI

Motorun kilitlenmesiyle kontrolü kaybeden şüpheli, Zübeyde Hanım Mahallesi 1473. Sokak'ta park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobili sokak ortasında terk eden şüpheli, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri harekete geçti. İbrahim Karakaş'ın ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'ARKADAŞIM TAKSİYLE PEŞİNDEN GİTTİ'

Otomobilin çalınmasının ardından hemen kiralama şirketini aradığını belirten sürücü İbrahim Karakaş, "Arkadaşlarla kapıda duruyorduk. O sırada bir beyaz araç geldi, durdu. İçinden maskeli bir adam çıktı ve bir anda araca binerek arabayı kaçırdı. Arkadaşım taksiyle peşinden gitti. Ben de o sırada kiralık şirketi arayarak, durumu bildirdim ve aracı kilitlemelerini söyledim. O sırada diğer vatandaşlar da polisi aramışlar. Konumdan arabayı bularak gittik. Arabamızı da kaza yapmış bir şekilde bulduk" dedi.

'TANIDIK BİRİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Şüphelinin son derece planlı hareket ettiğini ve kendilerini tanıyan biri olabileceğini vurgulayan Karakaş, "Araçla büyük ihtimalle bir şey yapacaklardı. Bundan dolayı aracı kaçırdılar. Maskeli bir kişiydi, hazırlıklı planlı gelmiş. 3-4 araca çarptıktan sonra duruyor. 400-500 bin lira masraf var. Şirket uzaktan aracı kilitlediği için kaçamamış. Kazadan sonra araçtan inip yaya kaçıyor. Telefonumuz çalındı, içinde de bir miktar paramız vardı, bunları da alıp kaçmış. Pilavcıya oturmaya gelmiştik arkadaşla. İki dakikalığına araba kontakta, çalışır vaziyetteydi. Anlık gelişti her şey. Eldivenli ve maskeliydi. Bizi takip etmiş büyük ihtimal. Tanıdık birisi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çalınan aracın sokak arasında seyir halinde olduğu, araç gözden kaybolduktan bir süre sonra şüphelinin yaya olarak kaçtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Kiralık Araç Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış 5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
Brezilya’da turist otobüsü devrildi: 10 ölü Brezilya'da turist otobüsü devrildi: 10 ölü
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

10:09
Galatasaray’da deprem Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
09:52
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
09:49
Okan Buruk “Güle güle“ dedi Galatasaray’da iki ayrılık birden
Okan Buruk "Güle güle" dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden
09:14
İstanbul’a yeni metro hattı 2 ilçe birbirine bağlanacak
İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak
08:51
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 10:16:13. #7.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Kiralık Araç Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.