Sultangazi\'de konteynere dökülen tiner izmaritle tutuştu, alevler araca sıçradı

SULTANGAZİ'de çöp konteynerine dökülen ve çevreye yayılan tiner, tekstil firmasında çalışan işçinin yere attığı sigara izmaritiyle temas edince yangın çıktı. Alevler, park halindeki hafif ticari araca da sıçrarken, yangın çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2850'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çöp konteynerine tiner döküldü. Tinerin konteynerden sızarak çevreye yayılmasının ardından tekstil işletmesinde çalışan işçi tarafından yere atılan sigara izmariti, tinerle temas etti. Bir anda alevler yükselirken, yangın park halindeki hafif ticari araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanlar alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, alevlerin sıçradığı hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

ÇÖP KONTEYNERİNE TİNER DÖKEN KİŞİ KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 1 kişinin çöp konteynerine tiner döktüğü görüldü.