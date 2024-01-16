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Sultangazi'de maskeli şüpheliler market soygunu girişiminde bulundu - Son Dakika
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Sultangazi'de maskeli şüpheliler market soygunu girişiminde bulundu

Sultangazi'de yüzleri maskeli şüpheliler, pompalı tüfekle bir markete girerek kasadaki paraları istedi. Market çalışanlarından biri şüphelileri paspasla kovaladı. Polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Sultangazi\'de maskeli şüpheliler market soygunu girişiminde bulundu
16.01.2024 - 16:08,
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Emin YEŞİL/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de yüzleri maskeli şüpheliler pompalı tüfekle girildikleri markette kasiyerden paraları istedi. O sırada olayı gören bir market çalışanı elindeki paspasla şüphelileri kovaladı.

Olay, 14 Aralık Pazar Günü Yunus Emre Mahallesi'nde bir zincir markette meydana geldi. Yüzleri maskeli olan şüpheli Yusuf T. (17) ve Berat Can K., ellerinde pompalı tüfekle markete girdi. Şüpheliler kasanın olduğu bölüme gidip orada sayım yapan kasiyerden kasadaki paraları istedi. Olayı gören diğer market çalışanı ise elindeki paspasla şüphelileri kovaladı. Şüpheliler marketten koşarak kaçtı.  İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelileri kaçmaya çalıştıkları araçta yakaladı. Araç içerisinde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise olay sırasında ellerinde olan 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi. Umut Can Erçel (22), Yunus Çukurlu (25), Berat Can M, (17) Yusuf T. (17) ve Samet Can Ç. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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