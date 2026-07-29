Sultangazi'de Motosiklet Kazası
Ters yönden gelen motosiklet, seyir halindeki sürücüye çarptı. Kaza kask kamerasıyla kaydedildi.
SULTANGAZİ'de seyir halindeki motosikletliye, ters yönden gelen başka bir motosiklet çarptı. Kaza, kask kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki motosikletliye, karşıdan ters yönden gelen başka bir motosiklet çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü de yere savruldu. Kaza, kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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