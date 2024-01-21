Sultangazi'de, motosikletteki şüphelinin çevredekilere silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden motosikletin sürücüsünün arkasında oturan şüpheli, çevredekilere silahla ateş açtı.
Mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Motosikletli Şüpheli Tarafından Ateş Açıldı: 2 Yaralı - Son Dakika