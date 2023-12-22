Sultangazi\'de Kız Arkadaşını Karşılamak İçin Otelden Çıkan Genç Silahlı Saldırıya Uğradı

SULTANGAZİ'de kız arkadaşını karşılamak için otelden çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan hayatını kaybetmişti. Özdoğan'ın otomatik silahla saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 21.40 sıralarında meydana gelen saldırıda, kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak için dışarı çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir taksinin otele yaklaştığı, o sırada siyah renkli bir otomobilin taksinin önüne doğru yaklaştığı görülüyor. Özdoğan'ın kız arkadaşının içinde bulunduğu taksiye yöneldiği anda ise, siyah renkli otomobilde bulunan saldırganların uzun namlulu silahla Özdoğan'a ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçarken, Özdoğan'ın kız arkadaşının içinde olduğu iddia edilen taksi de olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Polisin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.