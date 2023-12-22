 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de Kız Arkadaşını Karşılamak İçin Otelden Çıkan Genç Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de Kız Arkadaşını Karşılamak İçin Otelden Çıkan Genç Silahlı Saldırıya Uğradı

Sultangazi'de kız arkadaşını karşılamak için otelden çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan, otomatik silahla saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi\'de Kız Arkadaşını Karşılamak İçin Otelden Çıkan Genç Silahlı Saldırıya Uğradı
22.12.2023 - 22:26,
Abone Ol

SULTANGAZİ'de kız arkadaşını karşılamak için otelden çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan hayatını kaybetmişti. Özdoğan'ın otomatik silahla saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 21.40 sıralarında meydana gelen saldırıda, kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak için dışarı çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir taksinin otele yaklaştığı, o sırada siyah renkli bir otomobilin taksinin önüne doğru yaklaştığı görülüyor. Özdoğan'ın kız arkadaşının içinde bulunduğu taksiye yöneldiği anda ise, siyah renkli otomobilde bulunan saldırganların uzun namlulu silahla Özdoğan'a ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçarken, Özdoğan'ın kız arkadaşının içinde olduğu iddia edilen taksi de olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Polisin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Saldırı, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Kız Arkadaşını Karşılamak İçin Otelden Çıkan Genç Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika


22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 22:42:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Kız Arkadaşını Karşılamak İçin Otelden Çıkan Genç Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement