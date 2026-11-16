Sultangazi'de otomobil kamyonete ve park halindeki araçlara vurdu, 6 araç hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sultangazi'de otomobil kamyonete ve park halindeki araçlara vurdu, 6 araç hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sultangazi\'de otomobil kamyonete ve park halindeki araçlara vurdu, 6 araç hasar gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Sultangazi\'de otomobil kamyonete ve park halindeki araçlara vurdu, 6 araç hasar gördü
Haber Videosu

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında, iddiaya göre hızla ilerleyen otomobil önce kamyonete ardından park halindeki otomobillere çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya yol açan otomobille birlikte 6 araç hasar gördü.

SULTANGAZİ'de, hızla ilerleyen otomobil, önce yolda hareket halindeki kamyonete ardından park halindeki otomobillere çarptı. Yolda ve kaldırımda yürüyen çok sayıda kişi, yara almadan kurtulurken, kazaya yol açan otomobil ile birlikte 6 araç hasar gördü. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DIE 671 plakalı otomobil, önce hareket halindeki kamyonete, ardından park halindeki otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ve kazaya karışan araçlar kullanılmaz hale geldi. Kazaya yol açan otomobil ile birlikte 6 araç hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hafif yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'ÇALIŞIYORDUK, PATLAMA SESİ GİBİ BİR SES GELDİ'

Çevrede iş yeri bulunan Mehmet Khalou, "Çalışıyorduk, patlama sesi gibi büyük bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda zaten olanlar olmuştu, kaza yaşanmıştı. Şoförü indirip biraz su içirdik. Sonra ambulans geldi, alıp götürdü. Polisi, esnaf çağırdı. Ben de burada kasabım. Sürücünün durumu iyiydi, çok bir şeyi yoktu. Diğer araçları ise çekici alıp götürdü" dedi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla geldiği ve bu sırada yolda ve kaldırımda yayaların olduğu görüldü. Yoldaki bir yayanın son anda kendini araçların arasına aldığı görülürken, hızla geçen otomobil önce kamyonete, daha sonra da park halindeki araçlara çarptı.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerSultangaziGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı Ege Üniversitesi'nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Maçta tekme tokat kavga çıktı Tam 5 futbolcuya kırmızı kart Maçta tekme tokat kavga çıktı! Tam 5 futbolcuya kırmızı kart
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Fenerbahçe’den transfer dönemine damga vuracak hamle Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle
Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: “Beni isterse geri döneceğim“ Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: "Beni isterse geri döneceğim"
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh
Microsoft’taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü Microsoft'taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü
01:13
Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...
Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...
00:47
Cübbeli Ahmet’ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı
Cübbeli Ahmet'ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı
00:39
Berke Özer’den Fransa’ya karşı tarihi performans
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans
00:38
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya 2 golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti
00:30
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
23:15
Mbappe ve Arda Güler’in yakın dostluğu Görenler aynı yorumu yaptı
Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı
23:08
Fiorentina, Galatasaray’ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 01:30:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Sultangazi'de otomobil kamyonete ve park halindeki araçlara vurdu, 6 araç hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android