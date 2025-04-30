Sultangazi'de Rüzgarın Kurbanı İşçi

Sultangazi'de tabela montajı için çıktığı kamyonetin üzerinden şiddetli rüzgarın etkisiyle düşen işçi yaşamını yitirdi.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde Özcan Palabıyık (58), tabela montajı yapmak üzere kamyonetin üstüne çıktı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybeden Palabıyık, yere düşerek kafasını vurdu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Palabıyık, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.