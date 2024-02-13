Sultangazi'de Sahte Parfüm Üretimi Operasyonu: 1500 Litre Etil Alkol ve 40 Bin Şişe Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sultangazi'de Sahte Parfüm Üretimi Operasyonu: 1500 Litre Etil Alkol ve 40 Bin Şişe Parfüm Ele Geçirildi

Sultangazi\'de Sahte Parfüm Üretimi Operasyonu: 1500 Litre Etil Alkol ve 40 Bin Şişe Parfüm Ele Geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultangazi'de bir binada sahte parfüm üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Gerçekleştirilen operasyonda, sahte parfüm imalathanesi ve deposu olarak kullanılan 4 adreste 1500 litre etil alkol, 40 bin şişe parfüm, 500 litre parfüm esansı ve 100 bin parfüm şişesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

13.02.2024 15:51  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de sahte parfüm üretilen imalathane ve depolara düzenlenen baskında sahte olan 1500 litre etil alkol, 40 bin şişe parfüm, 500 litre parfüm esansı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binanın giriş katında sahte parfüm üretimi yapılıp piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahte parfüm imalathanesi ve deposu olarak kullanılan 4 adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler R.D. ve Y.K. gözaltına alındı.

Bu adreslerdeki aramalarda ise sahte olan 1500 litre etil alkol, 40 bin şişe parfüm, 500 litre parfüm esansı, 100 bin parfüm şişesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye gönderildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sultangazi, Güvenlik, İstanbul, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Sahte Parfüm Üretimi Operasyonu: 1500 Litre Etil Alkol ve 40 Bin Şişe Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:17:35. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Sahte Parfüm Üretimi Operasyonu: 1500 Litre Etil Alkol ve 40 Bin Şişe Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement