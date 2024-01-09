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Sultangazi'de servis minibüsü çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Sultangazi'de servis minibüsünün çarptığı 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken Memiş'in abisinin de 2021 yılında trafik kazasında öldüğü öğrenildi. Olay yerinde sinir krizi geçiren çocuğun yakınları servis minibüsüne zarar verdi.

Sultangazi\'de servis minibüsü çarptığı çocuk hayatını kaybetti
09.01.2024 - 21:25,  Güncelleme: 21:37
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SULTANGAZİ'de servis minibüsünün çarptığı 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken Memiş'in abisinin de 2021 yılında trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

Olay, 19.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş'e 34 LAD 143 plakalı servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Memiş'ni hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde sinir krizi geçiren 5 yaşındaki çocuğun yakınları servis minibüsüne zarar verdi. Mahalle sakini Köksal Duman, "Geldiğimde kalabalığı gördüm, sağlıkçı olduğum için ilk müdahaleyi yapmak istedim ama nabzı yoktu. Battaniye tarzı bir şeyle üstünü kapattık, ailesi buradaydı. 5 yaşında bir çocuk. Babasıyla da konuştum, ağabeyi de aynı mahallede yine bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Babada kalp krizi geçirmiş" dedi.

Kaynak: DHA
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Muhammed Enes, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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