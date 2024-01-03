Sultangazi\'de Silahlı Çatışmada Yaralanan Büşra Polat Toprağa Verildi

Sultangazi'de, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalıp ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat toprağa verildi.
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Hz. Ali Camisi'ne getirilen Polat için öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Yakınları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenin ardından Polat'ın cenazesi Yayla Mezarlığı'na defnedildi.
Olay
Büşra Polat, Zübeyde Hanım Mahallesi 1293. Sokak'ta, 30 Aralık'ta iki grubun araçlarından birbirlerine silahla ateş açması sonucu babasının otomobilinde başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.
15 yaşındaki Polat, tedavi için kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.
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