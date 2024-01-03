 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de Silahlı Çatışmada Yaralanan Büşra Polat Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de Silahlı Çatışmada Yaralanan Büşra Polat Toprağa Verildi

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat'ın cenazesi defnedildi. Polat, iki grup arasında çıkan çatışmada babasının otomobilinde başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.

Sultangazi\'de Silahlı Çatışmada Yaralanan Büşra Polat Toprağa Verildi
03.01.2024 - 14:15,
Abone Ol

Sultangazi'de, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalıp ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat toprağa verildi.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Hz. Ali Camisi'ne getirilen Polat için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Yakınları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenin ardından Polat'ın cenazesi Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Büşra Polat, Zübeyde Hanım Mahallesi 1293. Sokak'ta, 30 Aralık'ta iki grubun araçlarından birbirlerine silahla ateş açması sonucu babasının otomobilinde başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.

15 yaşındaki Polat, tedavi için kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Silahlı Çatışmada Yaralanan Büşra Polat Toprağa Verildi - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:54:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Silahlı Çatışmada Yaralanan Büşra Polat Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement