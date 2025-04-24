Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Esentepe Mahallesi 2424. Sokak'ta iki grup arasında dün akşam saatlerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla ateş edilmesi sonucu M.A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerce yapılan incelemede olay yerinde 4 kovan ve 2 fişek ele geçirildi.
Polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Silahlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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