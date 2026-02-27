Sultangazi'de Silahlı Kavga İhbarı

Sultangazi'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ve üzerinde kurusıkı tabanca bulunan şüpheliye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, olay yerinde kavga eden herhangi bir kişiye rastlanmadı.

Çevrede yapılan incelemeler sırasında şüphe üzerine durdurulan M.K.E'nin (25) üst aramasında, kurusıkı tabanca ile boş şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında 5729 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulanırken, konuya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.