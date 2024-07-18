Sultangazi'de Silahlı Saldırı: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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Sultangazi'de, eve silahla ateş açılması sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Sabah Yunus Emre Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katındaki daireye kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı.

Bu sırada odasında oturan E.A. (14) kolundan yaralandı, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı kızı, hastaneye kaldırdı.

Polisin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

"Kalktım baktım, çocuk kan içindeydi"

Yaralanan E.A'nın annesi Semra A, kızının "anne" diye seslendiğini duyduktan sonra odasına gittiğini belirterek, "Kız kanlar içindeydi, halini görünce şok geçirdim. Daha da kendime gelemedim. O da hastaneye kaldırıldı. Kimin yaptığını da bilmiyoruz." dedi.