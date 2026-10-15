Sultangazi\'de toprak kayması, Bulakbaşı Kemeri\'ne su taşıyan hatta zarar verdi

Sultangazi'de toprak kayması, Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hatta zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında, Kırkçeşme Su Sistemi'ne ait tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü. Bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alarak tarihi su kemerinin çevresini kapattı.
SULTANGAZİ'de yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında, tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü.
İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda toprak kayması meydana geldi. Kaymanın ardından, Göktürk'ten Fatih'e uzandığı bilinen Kırkçeşme Su Sistemi'ne ait tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi alırken tarihi su kemerinin çevresi kapatıldı.
Kaynak: DHA
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