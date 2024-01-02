Sultangazi\'de Üç Farklı Kavga Kameralara Yansıdı

SULTANGAZİ'de tartışmalarla başlayan üç farklı kavga kameralara yansıdı. Kavga edenleri çevredekiler ayırdı.

İlk olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde, ara sokakta iki grup arasında yol verme nedeniyle yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı, çevredekiler ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Cebeci Mahallesi'nde ise, geri dönüşüm firmasında çalışan işçilerin çay molasında kavga çıktı. İki çalışan arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede tekmeli yumuklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kavga, diğer çalışanların araya girmesiyle sona erdi.

Merkez Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda ise, iki genç arasında yaşanan kavgayı çevredekiler ayırdı. Taraflardan biri olay yerinden uzaklaşırken, tartıştığı kişi diğer kişiye yumruklarla saldırdı.Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.