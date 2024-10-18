Sultangazi\'de Yangın

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Sultangazi'de, inşaat alanında bulunan şantiyedeki konteynerlerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

50. Yıl Mahallesi'ndeki şantiyede bulunan konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.