Sultangazi\'de Yük Taşıyan Kamyon Tehlike Yarattı

SULTANGAZİ'de, kapasitesinin üzerinde yük taşıyan kamyon cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyon ilerlediği sırada yük alt geçide çarptı; trafikteki sürücüler tehlike atlattı. Sürücüler kamyon şoförüne korna çalarak tepki gösterdi.
Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde kapasitesinin üzerinde yükle ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye attı.Kamyon ilerlediği sırada, çuvallar içinde bulunan, metrelerce yükseklikteki malzemeler alt geçide çarptı. Sürücüler kamyon şoförüne korna çalarak tepki gösterdi. O anlar, trafikte seyir halindeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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