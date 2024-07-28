Sultangazi'deki Taş Ocakları Denetlendi

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Sultangazi Belediyesi ekiplerince ilçede bulunan taş ocaklarında denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin yetkisi dahilinde olan, halkın çevre kirliliğiyle ilgili rahatsızlık duyduğu taş ocaklarında vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, ilçedeki taş ocaklarının ruhsat koşullarına uyup uymadığı ve çalışma şartlarıyla ilgili denetim yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek'in de katıldığı denetimde ekipler, gerekli şartlara uymayan işletmelere ikazda bulundu.

Taş ocaklarının bölgede oluşturduğu çevre kirliliğinin ve rahatsızlığın en aza indirilmesi için firmalar uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, belediyenin yetki alanında olan hususlarda denetim yaptıklarını belirterek, "Sultangazili komşularımızın taş ocaklarıyla ilgili çevre kirliliği nedeniyle şikayetleri vardı. Firmaların belirtilen kriterlere uyup uymadığını denetlemeye geldik. Mevzuata uymayan ve taşınması gereken firmalara son tebligatımızı yaptık." ifadelerini kullandı.