Sultangazi'nin 2025 Bütçesi Onaylandı

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Sultangazi Belediyesinin 5 milyar 547 milyon liralık 2025 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı bütçesi için toplanan Sultangazi Belediye Meclisinde gerçekleşen oturumda, 5 milyar 547 milyon liralık bütçe oy çokluğuyla onaylandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçedeki çocukların en güzel parklarda oynaması, gençlerin en güzel tesislerde sporlarını yapmaları ve kadınların sosyal hayatta daha güçlü şekilde var olmaları gerektiğine inandıklarını, bunun için de var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Şehrin borçlanarak yönetilmemesi gerektiğini, belediye olarak kendi kaynaklarını ürettiklerini kaydeden Dursun, "Bu süre içerisinde hiçbir kamu bankasından tek bir kuruş almadan, borçlanmadan, faize bulaşmadan 6. yıla giriyoruz. Kaynak üretmeden, gelir artırmadan, elinizdeki kaynakları tasarruflu kullanmadan borçsuz bir belediye olunmaz." ifadelerini kullandı.

Dursun, kaynak israfını önlemek için kiralama ihalelerini iptal ettiklerini, çöp toplama hizmet araçları ile iş makinelerini öz kaynaklarıyla satın aldıklarını ve bunları da borçlanmadan yaptıklarını bildirdi.

Mahallelerdeki sosyal yaşam alanlarına da değinen Dursun, şunları kaydetti:

"Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için ilçemizi çok fonksiyonlu kültür merkezleriyle donatıyoruz. Yüzme havuzundan spor alanlarına, meslek edindirme atölyelerinden aile sağlık merkezlerine, çok amaçlı salonlardan muhtarlıklara kadar birçok ihtiyaca cevap veren kültür merkezlerimiz ilçe sakinlerimizden de yoğun talep görüyor. Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın keyifli ve kaliteli zaman geçirdikleri kültür merkezlerimizin sayısını artırmaya devam ediyoruz."