Sultangazi'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sultangazi'de, bir sokakta silahla vurularak yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir sokakta 2 kişinin silahla yaralandığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ö.F.D. (19), hayatını kaybetti.

K.G. (19) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.