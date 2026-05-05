Sultanhisar'da Tağşiş Zeytinyağı Operasyonu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, tağşiş zeytinyağı doldurulacağı değerlendirilen 7 bin 421 tenekenin bulunduğu deponun sahibine 1 milyon 834 bin 650 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Aramada, tağşiş zeytinyağı dolumu için hazırlandığı değerlendirilen 7 bin 421 teneke ile 102 kilogram bal ve 40 kilogram zeytin ele geçirildi.

Depo sahibi B.K'ye "Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefet" suçundan 1 milyon 834 bin 650 lira para cezası kesildi.