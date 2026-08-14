Sultaniye Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
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Sultaniye Üzüm Hasadı Başladı

Sultaniye Üzüm Hasadı Başladı
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Manisa'da Sultaniye üzüm hasadı, sıcak havalara rağmen erken başladı, rekoltede düşüş bekleniyor.

TÜRKİYE'nin kuru üzüm ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını karşılayan Manisa'da, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün 2026 yılı hasadı başladı. Gediz Ovası'ndaki üzüm bağlarında yoğunluk yaşanırken, kurutmalık üzümlerin sergilere serilmesiyle bölgede güzel görüntüler de oluştu.

Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzümünün hasadı, sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçilerle başladı. Salkımlar tek tek kesilerek sepetlere doldurulurken, traktörlere yüklenen üzümler kurutulmak üzere sergi alanlarına taşınıyor. Burada su, potasyum karbonat ve zeytinyağından hazırlanan karışımla yıkanan üzümler, daha sonra güneş altında kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık bir hafta sergilerde bekletilen üzümler, kurutma işleminin ardından tesislerde işlenerek başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Hasadın başlamasıyla birlikte Gediz Ovası'ndaki üzüm bağlarında yoğunluk yaşanırken, kurutmalık üzümlerin sergilere serilmesiyle bölgede renkli görüntüler de oluştu.

'ÜZÜM HASAT SEZONUNA BAŞLAMIŞ BULUNUYORUZ'

Saruhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, üzüm hasadının bu yıl erken başladığını belirtip, "Üzümün başkenti Saruhanlı'da 2026 yılı üzüm hasat sezonuna başlamış bulunuyoruz. Bu yıl rekoltenin yüksek olacağı söyleniyordu. Ancak son günlerde yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle bazı bağlarımızda uç kuruması meydana geldi. Bu durum hem hasatta hem de rekoltede bir miktar sıkıntıya neden olacak gibi görünüyor. Devletimizin ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alıma başlayıp fiyatı açıklamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TMO'nun bu sezon yaklaşık 170 bin ton civarında alım yapacağının konuşulduğunu aktaran Okur, bunun üretici açısından önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaklaşık 170 bin ton alım yapacağı söyleniyor. Bu da bizim elimizi rahatlatır. Bu yıl 300-310 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor. Biz 7-8 numara üzüm için 120 liranın altında olmamak şartıyla, 8-9 numara için 130-140 lira, 10 numara için de 150 lira civarında bir fiyat bekliyoruz."

'İYİ BİR FİYAT BEKLİYORUZ'

Üreticilerden Serhat Nacak ise bu yıl hasadın erken başladığını dile getirip, "Bu yıl üzüm hasadına erken başladık. Uç kuruması nedeniyle rekoltede biraz düşüş yaşanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, İhracat, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultaniye Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika

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