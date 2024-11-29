Suluova\'da 2 Milyon Lira Değerinde Fore Kazık Hırsızlığı: 1 Tutuklama

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AMASYA'nın Suluova ilçesinde depodan 2 milyon lira değerinde fore kazık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. .

Suluova ilçesinde özel bir şirketin deposundan 20 Ekim günü, inşaat malzemesi fore kazık demiri çalındı. Şüphelilerin yakalanması için Amasya İl Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından özel ekip kuruldu. Geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, depodaki hırsızlıkla ilgili şüpheliler İ.B. (33), A.Ö. (35), İ.Ö. (38), V.C. (50) ve H.Ç'yi (56) düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden İ.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.