Suluova\'da Çocuklara Ramazan Karnesi Ödülü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suluova'da 'Ramazan Karnesi' projesi ile 248 çocuğa bisiklet ödülü verildi, 170'i ilk etapta aldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye tarafından uygulanan "Ramazan Karnesi" projesi kapsamında başarılı bulunan 248 çocuktan ilk etapta 170'ine bayram hediyesi olarak bisiklet verildi.

Kalan 78 çocuğa ise daha sonra düzenlenecek törende bisikletleri teslim edilecek.

Proje kapsamında ramazan ayı boyunca camiye düzenli giden çocukların takibi, belediye ile İlçe Müftülüğü din görevlilerince yapıldı.

Projede belirlenen görevleri yerine getirdiği tespit edilen çocuklar, bayram günü bisikletle ödüllendirildi.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, "Ramazan Karnesi" projesinin çocukların ramazan ayını daha bilinçli ve aktif şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla uygulandığını söyledi.

Uzun, karnelerde "Cami ve İbadet Görevleri" ile "Sosyal ve Ahlaki Görevler" başlıkları altında belirlenen görevlerin yer aldığını belirterek, "Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu kazandırmak amacıyla uyguladığımız projemizde karneleri başarılı bulunarak ödül kazanan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Projeye toplam 350 çocuğun katıldığını ve 248'inin başarılı bulunduğunu ifade eden Uzun, "Bu etkinliğimizin en temel amacı çocuklarımızın dinini öğrenen, güzel ahlaklı bir nesil olarak yetişmesine katkı sağlamaktır. Ramazan'ın o güzel birlik ve beraberlik ruhunu ailece yaşamalarını hedefledik. Çocuklarımızın hayatları boyunca unutmayacakları, manevi değeri yüksek bir çalışma ortaya koymak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 15:28:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.