Suluova'da TIR kazası: 1 yaralı

AMASYA'nın Suluova ilçesinde, TIR'ın çarpıp metrelerce önünde sürüklediği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Suluova kavşağında meydana geldi. M.K., idaresindeki 60 TU 929 plakalı TIR ile aynı yöne giden A.Ç. yönetimindeki 34 NYH 947 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın önünde yaklaşık 30 metre sürüklediği otomobildeki M.S. belinden hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S., ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA
