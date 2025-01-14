Suluova\'da Yanık Vücut Bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinde elektrik dağıtım trafosu yanında, vücudunda yanıklar olan erkek cesedi bulundu.
Saygılı köyü yakınlarında, elektrik dağıtım trafosu yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay bölgesinde yapılan çalışmada, cesedin 59 yaşındaki İbrahim Bilir'e ait olduğu tespit edildi.
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