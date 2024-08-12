Suluova İlçe Müftülüğü Yaz Kur\'an Kursları Arası Bilgi ve Hadis Yarışması Düzenlendi

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Suluova İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursları arası bilgi ve hadis yarışması düzenlendi.

Hacı Mustafa Camisi'nde yapılan yarışma hakkında bilgi veren Müftü Sıtkı Kaya, 6 haftadır devam yaz Kur'an kurslarında öğrenilen bilgileri hatırlamak ve yenilemek için yarışma düzenlendiğini söyledi.

???????Daha sonra ilk, orta ve lise düzeyi öğrenciler arasında bilgi ve hadis yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan öğrencilere hediyeler verildi.

Dereceye girenlerin ise ileri bir tarihte ödüllendirileceği bildirildi.