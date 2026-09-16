Sümela Manastırı\'na 15 Eylül itibarıyla 520 bin ziyaretçi geldi, rekor kırıldı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nı 15 Eylül 2026 itibarıyla 520 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Tarihi manastırı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, manastırın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

Tarihi eserleri ve yapıları gelecek nesillere aktarmayı görev edindiklerini belirten Karaismailoğlu, "Sümela Manastırı da bunların başından geliyor. 2026 yılı 15 Eylül itibarıyla Sümela Manastırı'nı tam 520 bin kişi ziyaret etti. Bu bir rekor. Bugüne kadar yapılmış olan ziyaretlerin en yükseği. Yıl sonunda 600 bini aşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, ağustos ayı verilerine göre Trabzon'da önemli ziyaretçi artışı olduğunu dile getirerek, "Daha önceki aylarda azalma gösteren yurt dışı ziyaretçi sayımızın önemli derecede arttığını görüyoruz. Bugün eylül ayı itibarıyla da inşallah başa baş noktasında yurt dışı ziyaretçilerimizi tamamlayıp yüzde 50'ye varan yurt içi ziyaretçilerimizle birlikte yine rekorlar kırarak bir sezonu kapatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Vazelon ve Kuştul manastırlarında çalışmalar başladı

Henüz ziyarete açılmayan Vazelon ve Kuştul manastırlarının da turizm için önemli yapılar olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız, çabalarımız ve arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız girişimler doğrultusunda Vazelon ve Kuştul Manastırı'nda da çalışmalar başladı. Burada projeler ve renovasyonlar devam etmekte. İnşallah buralar kısa sürede tamamlanıp gerekli çalışmalar bitirildikten sonra ziyarete açıldığında hakikaten Maçka Vadisi, Sümela Vadisi çok daha farklı bir ilgi görecek."

Sümela Manastırı'nın 12 ay açık olduğuna değinen Karaismailoğlu, "Burada hakikaten özverili bir çalışma var. Kaya düşmeleri nedeniyle kısa süreli bir kapanma olmuştu. Onları da kısa sürede bakanlığımız halletti ve bugün dört başı mamur bir şekilde bütün vatandaşlarımıza, dünya insanlarına burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Bazı günler ziyaretçi bakımından 5 bine yakın ve 5 bini aşan günler oldu. O yüzden bu hizmeti vermek de önemli." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu'na, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç da eşlik etti.